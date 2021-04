Jovens de 18 a 29 anos têm até o dia 16 para inscrever seus projetos e ideias Beth Santos / Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 15/04/2021 00:00

Com os altos índices de desemprego e a crise econômica causada pela pandemia, a juventude encontra dificuldades para conseguir um trabalho e gerar renda. Uma boa alternativa para driblar a situação é investir em uma ideia inovadora e no próprio projeto ou negócio. O Favela Inova vai orientar e impulsionar até 30 ideias e projetos de jovens de 18 a 29 anos que geram impacto positivo em comunidades, favelas e bairros periféricos da cidade. As inscrições terminam amanhã, no link: http://bit.ly/favelainova.

O Favela Inova é uma iniciativa da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) em parceria com o Pólen, Polo de Inovação da Unisuam. Os projetos e ideias selecionados vão competir por uma posição entre os três finalistas em duas categorias: germinação, para ideias em estágio inicial; e incubação, para projetos mais avançados. Serão distribuídas até 30 bolsas de estudo integral de graduação para os integrantes das equipes finalistas.

Secretário da JUVRio, Salvino Oliveira diz que o edital surgiu para fortalecer a geração de emprego e renda entre os jovens do Rio, que representam 31,4% de desocupados na faixa de 18 a 24 anos.

"O objetivo é potencializar o perfil empreendedor já existente nas favelas e periferias do Rio e dar sustentabilidade de médio e longo prazos às ideias inovadoras desenvolvidas pela juventude nesses territórios. No fim do programa, a JUVRio vai disponibilizar ainda um diagnóstico da juventude empreendedora do Rio com base nos dados e informações dos inscritos e selecionados", disse.

As 30 propostas vão participar do Programa de Germinação e Incubação do Pólen, podendo ser de pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem CNPJ. Para acelerar seus processos, serão oferecidas mentorias, oficinas, rede de contato, auxílio na estruturação dos negócios, apoio internacional e créditos em serviço.

Segundo Diego Braga, gerente de Inovação da Unisuam, o Favela Inova contará com um time de mentores altamente qualificados. Além disso, o programa contará com suporte dos parceiros nacionais e internacionais.