Prefeitura do Rio interrompe evento clandestino que reunia cerca de 200 pessoas na Praça do Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes Divulgação/Seop

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 13:34

Rio - Três eventos irregulares foram interrompidos pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), no Rio de Janeiro, entre a noite desta sexta-feira (30) e a madrugada deste sábado (1º). O primeiro evento a ser denunciado reuniu cerca de 150 carros e 200 pessoas na Praça do Posto 12, no Recreio dos Bandeirantes. Os fiscais evacuaram o local e diversos veículos foram multados por estacionamento irregular.

De acordo com outra denúncia recebida pela Seop, 150 pessoas aglomeravam em uma whiskeria na Rua Lucaia, no bairro da Taquara, na Zona Oeste do Rio. Os agentes se dirigiram ao local e multaram o responsável pelo estabelecimento, que também foi interditado pela Vigilância Sanitária.

Segundo a Prefeitura, o terceiro evento a ser interrompido nesta madrugada foi uma rave clandestina identificada pelo setor de inteligência na Estrada dos Bandeirantes, também no Recreio dos Bandeirantes. Quando a equipe chegou ao local, a festa ainda estava iniciando mas já contava com 80 pessoas, além de DJ e música ao vivo, em estrutura que comportaria até 1.500 pessoas. A equipe da Seop autuou o responsável pelo evento e permaneceu no local até a desmobilização completa.

De sexta-feira à madrugada deste sábado, já foram registradas 1.516 autuações pela Prefeitura do Rio, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. Ao todo, os fiscais multaram 91 bares, restaurantes e ambulantes e fecharam 14 estabelecimentos flagrados descumprindo o decreto.

Em sete dias de fiscalização do novo decreto, já foram registradas 8.951 autuações, com 478 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e 83 estabelecimentos por desrespeitarem as medidas previstas em decreto municipal.

A prefeitura ressalta que está proibida a realização de eventos de qualquer natureza, festas, rodas de samba, em áreas públicas e particulares. Boates, danceterias, salões de dança e casas de espetáculo também seguem fechadas.