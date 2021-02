Consulado Geral dos Estados Unidos da América no Rio Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 14:32 | Atualizado 26/02/2021 16:23

Rio – O Consulado Geral dos EUA no Rio lançou um edital para financiamento de projetos de promoção do entendimento e debate da política externa dos EUA; fortalecimento de valores democráticos, como direitos humanos, igualdade racial e de gênero, liberdade de imprensa e outros; inclusão social a partir da inovação e do empreendedorismo; e formação de jovens para carreiras em STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática). Organizações do Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo podem se candidatar para receber financiamento do governo dos Estados Unidos para implementação dos projetos.

O Edital Anual de Projetos, que delineia as prioridades e temas dos projetos para o ano de 2021 e detalha os procedimentos para a apresentação de propostas de financiamento, pode ser acessado no site da Embaixada e Consulados dos EUA no Brasil.

Publicidade

Em 2020, organizações contempladas puderam colocar em prática seus projetos, a exemplo do Instituto das Pretas, de Vitoria (ES), com o projeto Afetiva, voltado para fornecer educação financeira e de negócios para mulheres empreendedoras, prioritariamente negras, LGBTQI, mães solteiras ou acima de 35 anos; e o Instituto Rogério Steinberg, do Rio, com uma iniciativa que visa promover experiências e conhecimento em STEM para 40 jovens de 12 a 14 anos de famílias de baixa renda, com capacidade acadêmica acima da média.

As organizações e indivíduos interessados deverão submeter suas propostas online para o email [email protected] , respeitando o cronograma de prazos.

Publicidade

Confira o cronograma:

Prazo 1 - 26 de março de 2021, às 23h59.

Publicidade

Propostas recebidas até esta data serão analisadas em abril de 2021. Os candidatos selecionados serão informados em maio de 2021.

Prazo 2 - 14 de maio de 2021, às 23h59.

Publicidade

Propostas recebidas até esta data serão analisadas em junho de 2021. Os candidatos selecionados serão informados no mesmo mês.

Webinar

Publicidade