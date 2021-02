Prefeito Eduardo Paes se reunirá com os vereadores do Rio para apresentar propostas para o Poder Legislativo Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 11/02/2021 18:45 | Atualizado 11/02/2021 18:46

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), apresentará as propostas de seu governo ao Poder Legislativo em almoço com vereadores na próxima segunda-feira, dia 22 de fevereiro, no Palácio da Cidade, em Botafogo. Paes fez hoje o convite formal aos parlamentares por e-mail.

Antes mesmo do início do governo, o prefeito e alguns secretários como, por exemplo, o titular da pasta da Fazenda e Planejamento, Pedro Paulo, anunciaram que já na abertura do ano legislativo, no dia 18 de fevereiro, o Executivo enviaria diversos projetos à Câmara Municipal.