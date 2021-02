Prefeito Eduardo Paes apresenta edital de cultura do Carnaval Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Bernardo Costa

Publicado 04/02/2021 11:46 | Atualizado 04/02/2021 14:49

Rio - A Prefeitura do Rio apresentou, na manhã desta quinta-feira, um edital para apoio do carnaval de rua carioca. O edital será lançado em março e irá contemplar 125 grupos, bandas e turmas com um total de R$ 3.290.000. As propostas devem se enquadrar em três eixos: 'Origens do carnaval carioca' (50 prêmios de R$ 30 mil), 'O som do carnaval carioca' (40 prêmios de R$ 20 mil) e 'A estética do carnaval carioca' (35 prêmios de R$ 20 mil), e devem ser enviadas pelos grupos em abril. Os pagamentos aos proponentes estão previstos para junho.

fotogaleria

Publicidade

Os critérios para a seleção das propostas ainda não estão totalmente definidos, mas dois deles foram abordados pelo secretário municipal de Cultura, Marcus Faustini: os blocos não podem desfilar este ano, para evitar a disseminação da covid-19, e devem ter, no mínimo, três anos de atuação no carnaval carioca.

"O eixo 'Origens' é voltado para projetos sobre a memória, com produção de mini documentários, por exemplo. Em 'Som' o incentivo será para gravação de músicas que vão compor uma playlist. Há uma parceria, inclusive, com o Spotify. Já o eixo de 'Estética' será para produção de fantasias, adereços e bonecos carnavalescos", explicou Faustini.

Publicidade

Segundo ele, todo o material será reunido em uma plataforma que será lançada pela prefeitura no segundo semestre.

"O objetivo deste edital é fomentar a cultura do carnaval de rua, atenuar os impactos da pandemia e gerar conteúdo e produtos inéditos sobre a manifestação cultural, uma das maiores marcas do Rio", disse Faustini.

Publicidade

O prefeito Eduardo Paes afirmou que um outro edital para apoiar as escolas de samba será lançado na próxima semana. Ainda não há um valor definido. Segundo Paes, o edital vai contemplar escolas de samba dos grupos especial e de acesso e o carnaval da Intendente Magalhães.

Sobre a repressão aos blocos clandestinos que insistirem em desfilar neste ano, Eduardo Paes disse que um decreto será publicado, também na próxima semana, com a regulamentação da fiscalização e órgãos envolvidos.

Publicidade

"A prefeitura vai ter um ação muito firme para impedir que esses blocos clandestinos saiam. Todos os detalhes serão publicados na semana que vem", disse Paes.

A reunião na manhã desta quinta-feira contou com a participação de representantes dos principais blocos do Rio. Presidente da Associação Sebastiana, Rita Fernandes comentou que dois pontos para o apoio do carnaval de rua foram formalizados com a prefeitura: o incentivo financeiro inédito aos blocos e a criação de um conselho com os participantes das agremiações para a organização dos desfiles.

Publicidade

"Pela primeira vez os blocos passam a ter a atenção devida pela Secretaria de Cultura, e não apenas pelas áreas de Turismo e Entretenimento. Não apenas em relação ao apoio financeiro, mas a possibilidade de organizarmos juntos o carnaval de rua", disse Rita Fernandes.

Ela destacou um entendimento da prefeitura de flexibilizar as regras de cadastro dos blocos de acordo com as suas particularidades:

Publicidade

"Nós temos os blocos imensos, que arrastam verdadeiras multidões, e outros mais modestos. Não é justo que todos tenham que cumprir as mesmas regras para poder desfilar nas ruas do Rio. Esse entendimento da prefeitura é um grande avanço".