Sábado será de tempo instável e com chuva a qualquer momento Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/05/2021 10:55

Rio - O transporte de umidade do mar em direção ao continente manterá, neste sábado (8), o tempo instável na cidade do Rio de Janeiro, segundo o Alerta Rio. A previsão é de céu nublado e encoberto, com chuva fraca a moderada isolada a qualquer hora do dia. Um novo período de ressaca no mar foi iniciado neste fim de semana, com ondas de até 2,5 metros de altura e direção de sudoeste e sul, de acordo com aviso emitido pela Marinha do Brasil.

Os ventos, neste sábado, estarão fracos a moderados e as temperaturas seguirão estáveis em relação à última sexta-feira (7), com mínima de 17°C e máxima de 26°C.

Publicidade

O domingo (9) também será com tempo instável na cidade do Rio, com previsão de céu nublado a encoberto e chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento, segundo o Alerta Rio. O dia será um pouco mais frio, com temperatura mínima podendo chegar a 15°C, e a máxima a 26ºC.

A partir de segunda-feira (10), não há previsão de chuva e a nebulosidade irá reduzir. Mas as temperaturas seguem amenas, com máxima de 27°C e mínima de 14°C.

Publicidade

Na terça-feira (11), o dia ficará parcialmente nublado a claro, com sol entre nuvens e sem chance de chuvas. A temperatura máxima irá aumentar, 29ºC, assim como a amplitude térmica. A temperatura mínima poderá chegar a 13°C.

Já na quarta-feira (12), o dia ficará parcialmente nublado, com máxima de 28°C e mínima de 15°C. A partir da noite, a chuva deve voltar à cidade, fraca a moderada isolada.



Publicidade