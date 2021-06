Drogas apreendidas com suspeitos de tráfico em Nova Friburgo - Divulgação

Drogas apreendidas com suspeitos de tráfico em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 24/06/2021 16:00

Um homem de 20 anos foi preso e um adolescente, de 17, apreendido, durante ação de combate ao tráfico da PM, nesta quarta-feira (23/06), no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo. Os suspeitos foram abordados pelos policiais do Serviço reservado, do 11º BPM, na Rua Maestro Joaquim Naegele.

Na ação foram apreendidos 538 papelotes de cocaína, além da quantia de R$ 86. Os suspeitos foram encaminhados para a 151ª DO (Nova Friburgo), onde permaneceram presos e o material apreendido.

Também nesta quarta-feira, os policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, prenderam um homem de 27 anos e apreenderam um adolescente, de 17 anos, por envolvimento com o tráfico. Com eles foram apreendidos 50 papelotes de cocaína e um comprovante de depósito no valor de R$ 786.