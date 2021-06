Colégio Municipal Odette Penna Muniz, em Nova Friburgo, foi desocupado em 2019 - Reprodução Google

Colégio Municipal Odette Penna Muniz, em Nova Friburgo, foi desocupado em 2019Reprodução Google

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 15:01

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (18/06) o edital de licitação para a construção da nova escola Odette Penna Muniz. O aviso de concorrência determina que a entrega das propostas será no dia 26 de julho, às 10h, na Sala de Licitações da prefeitura, que fica na Avenida Alberto Braune, 224, no centro.

[email protected] O valor estimado para a obra é de R$ 3.871.605,11. O edital pode ser consultado no site da Prefeitura e outras informações podem ser solicitadas nos telefones (22) 2533-1458 ou 2525-9174 ou pelos e-mails: [email protected]

Publicidade

O Colégio Municipal Odette Penna Muniz, no bairro Vila Nova, foi desocupado em agosto de 2019 devido às condições do prédio no qual funcionava a unidade. Por conta da interdição do prédio, os alunos do Colégio Municipal Odette Penna Muniz foram transferidos para o Colégio Estadual Doutor Jamil El-Jaick, no Centro.

Em março de 2020, a administração anterior divulgou que já tinha um terreno para construção de uma nova escola, ao lado da Creche Professora Leda Tavares, próximo à antiga sede no bairro Vila Nova.