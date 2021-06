Petrobras - Arquivo/Agência Brasil

18/06/2021

Rio - A Polícia Federal (PF) do Rio deflagrou, na manhã desta sexta-feira (18), uma operação para aprofundar as investigações sobre práticas criminosas cometidas na antiga Diretoria de Abastecimento da Petrobras, especificamente na Gerência Executiva de Marketing e Comercialização. A ação batizada de 'Sem Limites VI' conta com 12 policiais, que cumprem, na capital fluminense, três mandados de busca e apreensão expedidos pela 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba/PR. Além dos mandados de busca e apreensão, foram expedidas ordens para bloqueio de valores até o limite dos prejuízos identificados até o momento.

A polícia informou que as apurações começaram após a primeira fase da Operação Sem Limites, que teve como objetivo cumprir mandados de prisões e buscas e apreensões de integrantes da organização criminosa que eram responsáveis pelos crimes envolvendo a negociação de óleos combustíveis e derivados entre a estatal e trading companies estrangeiras.



Desde então, a PF e o Ministério Público Federal (MPF) aprofundaram as investigações dos esquemas criminosos, e foram realizados cumprimento de relevantes medidas cautelares para colheita de provas no âmbito de outras quatro operações dentro desta linha investigativa.



As ordens judiciais cumpridas nesta sexta-feira, que integram o conjunto de investigações da Operação Sem Limites, buscam elucidar a prática dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa por novos sujeitos identificados.



Segundo diligências policiais e provas apresentadas por colaborador da Justiça, foi possível identificar a participação em ações criminosas de um estrangeiro, representante de interesses de trading companie internacional junto à estatal brasileira, assim como de um brasileiro ligado a um ex-gerente da Petrobras responsável por receber recursos de corrupção no exterior, com uso de contas em nome de offshore, e sua posterior distribuição aos envolvidos no esquema criminoso.



O aprofundamento investigativo ainda permitiu identificar dois brasileiros envolvidos com outro ex-funcionário da área comercial da Petrobras com o qual obtinham informações privilegiadas sobre negociações da estatal e tratavam de operações comerciais em que poderiam obter vantagens indevidas.



A polícia ressaltou que segue nas investigações para identificar e responsabilizar os suspeitos de atentarem contra a estatal que foi vítima de articulações criminosas.

Procurada pelo DIA, a Petrobras informou que é vítima dos crimes expostos pela Operação Lava-Jato e que colabora com as investigações de 2014 e atua como coautora do Ministério Público Federal e da União em 21 ações de improbidade administrativa em andamento, e também é assistente de acusação em 76 ações penais relacionadas a atos ilícitos.

Confira a nota na íntegra:

