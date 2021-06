Estrada, tombada pelo INEPAC, é a principal ligação entre Petrópolis e Magé - Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 18:21

Petrópolis - Nesta quinta-feira (17), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) retomou a manutenção em áreas críticas da Serra Velha. A operação tem como foco a melhoria da estrada e reforço na prevenção de acidentes. A estrada, tombada pelo INEPAC, é a principal ligação entre Petrópolis e Magé.

Nas últimas semanas, a pedido do Subsecretário de Estado das Cidades, Bernardo Rossi, junto ao secretário Uruan Andrade, o DER esteve no local realizando o projeto executivo topográfico e o levantamento de custos para o processo de licitação da revitalização completa da estrada. Na vistoria, examinaram as condições atuais da RJ-107 e o levantamento de necessidades para o novo projeto. Com a finalização deste levantamento, o processo de licitação se torna mais próximo.

Bernardo esteve no local pela manhã e acompanhou o reinício das atividades: "Essa estrada é muito importante, a principal ligação entre diversas localidades. Existe uma demanda antiga da população sobre a reforma da Serra. Através do secretário, Uruan Andrade, o novo projeto, com a reforma da via, reforços nas curvas, melhorias no escoamento da água e de sinalização, vai ser iniciado em breve, com a licitação da empresa para a execução".

Bernardo ressaltou que a retomada da manutenção é fundamental para garantir que a Serra Velha continue sendo utilizada. ”O governador Cláudio Castro tem mostrado que essa obra é de grande importância e que logo entrará para o processo de licitação. Depois da nossa solicitação com o governo estadual, as manutenções foram iniciadas e a população terá mais segurança", afirmou o subsecretário.

O trecho onde ocorrem as manutenções é de 11,5 quilômetros, entre a fábrica de pólvora do Ministério do Exército e o conjunto residencial Grão Pará.