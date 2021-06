Deam de Nova Friburgo - Divulgação

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, sob o comando da delegada Mariana Thomé de Moraes, prendeu, nesta sexta-feira (18/06), um homem de 46 anos pelo crime de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Contra o acusado havia um mandado de prisão preventiva, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Nova Friburgo.

O homem é acusado de ter estuprado a própria filha, em 2017. O crime aconteceu em Olaria, na época a vítima tinha apenas 15 anos e engravidou do agressor. Segundo a Deam, recentemente foi possível fazer exame de confronto de material genético, para comprovação de que o filho da vítima era mesmo do acusado. O fato foi relatado no inquérito, levando ao pedido de prisão preventiva.

Ele estava foragido, mas o serviço de inteligência da Deam conseguiu localizar e cumprir o mandado. O acusado foi preso em via pública, no Centro, próximo ao Nova Friburgo Country Clube e, após o cumprimento das medidas formais, será encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.