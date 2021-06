Parte do resíduo produzido em Nova Friburgo será enviada para compostagem e transformada em um fertilizante - Divulgação

Parte do resíduo produzido em Nova Friburgo será enviada para compostagem e transformada em um fertilizanteDivulgação

Por O Dia

Publicado 19/06/2021 09:00

Em Nova Friburgo, a concessionária de água e esgoto Águas de Nova Friburgo passou a dar uma nova destinação ao lodo gerado nas Estações de Tratamento de Esgoto (ETEs). Desde o dia 9 de junho, parte do resíduo vem sendo enviada para compostagem e transformada em um fertilizante rico em nutrientes para o solo. Já na primeira coleta, cerca oito toneladas foram disponibilizadas para reciclagem.

O adubo orgânico resultante do processo servirá para recuperação de áreas degradadas e plantio de árvores. Além de ser uma destinação mais nobre e favorável ao meio ambiente para o resíduo, a proposta apresenta uma significativa redução de custos com transporte e disposição.

Publicidade

“O gerenciamento dos lodos proveniente das ETEs é tema em destaque nas nossas operações, seja pela destinação adequada ou custos operacionais inerentes. A decisão de levar parte do resíduo da concessionária de Nova Friburgo para uma empresa de compostagem trouxe benefícios nestas duas temáticas”, ressalta o superintendente de Pesquisa e Tecnologia do Grupo Águas do Brasil, André Lermontov.

Campo da empresa Vide Verde, responsável pela reciclagem do lodo gerado nas ETEs de Nova Friburgo Divulgação A expectativa é de que cerca de 360 toneladas de lodo sejam enviadas por ano para a Vide Verde Compostagem, empresa escolhida para realizar o serviço de coleta e reciclagem. A entidade fica na cidade de Cachoeiras de Macacu, próxima à Nova Friburgo, e foi a primeira a receber licença de operação pelo INEA no estado do Rio de Janeiro para atuar no segmento.