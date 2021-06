Visita do prefeito Johnny Maycon ao CTI do Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 19:23

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou um vídeo nesta sexta-feira (18/06) da visita do prefeito Johnny Maycon e do vice-prefeito, Serginho Abreu dos Santos, ao Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Raul Sertã. Na ocasião, o prefeito comentou sobre o processo de ampliação dos leitos e disse que essa abertura de novas vagas deve ocorrer em breve.

Acompanhado também da secretária de Saúde, Nicole Cipriano, o prefeito percorreu a unidade e conversou com a equipe. Segundo Johnny Maycon, a ampliação dos leitos é uma demanda antiga do município e que será possível graças à recente inauguração do novo CTI: “A gente sabe que ao longo de muitos anos uma das maiores demandas do Hospital Municipal Raul Sertã é a falta de leito de CTI”, afirmou Johnny Maycon.

Sobre os novos leitos, a secretária de Saúde explicou como está a situação do processo de ampliação: “ Atualmente temos seis leitos de CTI geral e seis unidades coronarianas. Vamos em busca de equipamentos para chegar a capacidade total de 19 leitos de CTI”, disse Nicole Cipriano.