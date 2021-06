Drogas apreendidas em ação da PM no Catarcione - Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 18:39

Os policiais militares do Serviço Reservado, do 11º BPM de Nova Friburgo, prenderam na tarde desta sexta-feira (18/06) um homem de 28 anos, por envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito foi abordado na Rua Leondina de Araújo Ennes, no Catarcione, e com ele foram apreendidos 37 papelotes de cocaína. O caso foi registrado na 151ª DP.

Na quinta-feira (17/06), os PMs do Serviço Reservado prenderam uma mulher de 29 anos, com 20 papelotes de cocaína e R$ 400 em dinheiro. A suspeita foi abordada após denúncia de tráfico de drogas na Rua São Pedro, no bairro Bela Vista. Ela foi encaminhada para a 151ª DP, onde permaneceu presa, assim como o material apreendido, havendo suspeita de que o dinheiro seja oriundo da venda de drogas.