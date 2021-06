Ônibus de turismo agora passam a estacionar na frente do Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, no Suspiro, em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 16/06/2021 20:23

A Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana (Smomu) de Nova Friburgo e a Associação de Cicerones e Guias de Turismo de Nova Friburgo (Ascigtur) firmaram uma parceria para que fosse resolvido um duplo problema na Praça do Suspiro, no centro da cidade: veículos, muitas vezes de turistas, rebocados, e coletivos de turismo que não conseguiam usar o espaço reservado a eles.

Com isso, foram alteradas as vagas dos ônibus de turismo para a calçada do Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, sem delimitação, e todo o espaço que era reservado aos coletivos do lado da praça agora é estacionamento comum, também sem quantidade delimitada de vagas.

O secretário Fabrício Medeiros explicou que, após os entendimentos, para que fosse feita a alteração, quatro placas foram doadas pelo empresário Rodolfo Acri, da Empresa Friburguense do Teleférico, e outras duas, já existentes, foram reformadas pela Smomu.

Ainda de acordo com Fabrício, como no lado direito da pista, da capela Santo Antônio até o Hotel Dominguez Plaza (antigo Hotel Schumacher), agora reservado aos ônibus, já era proibido o estacionamento, a fiscalização já se iniciou. E o pessoal da Ascigtur se encarregou de divulgar o novo procedimento de estacionamento da Praça do Suspiro às agências de turismo.

“Como o intuito é resolver questões que geram conflitos e esperamos induzir os condutores a não cometer infração, também por outro lado dar a devida estrutura para que o turismo floresça, após conversar com os setores, concluímos que essa será a melhor alternativa para que não tenhamos mais problemas de estacionamento na Praça do Suspiro”, reforçou o secretário de Ordem e Mobilidade Urbana.