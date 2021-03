Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:29

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), anunciou que o novo layout dos talões de estacionamento do Rio Rotativo, válidos para os anos de 2021 e 2022, estará disponíveis para venda a partir desta quinta-feira (18). A resolução foi publicada na edição de quarta-feira (17) do Diário Oficial.



A SMTR esclareceu ainda que qualquer pessoa, física ou jurídica, que tenha seu cadastro devidamente aprovado na Secretaria Municipal de Transportes, pode comprar o novo talão, que será padronizado na cor azul. A solicitação para o cadastramento deve ser realizada na sede da secretaria, em Botafogo, Zona Sul do Rio, mediante agendamento pelo. Os revendedores devem entregar ao setor de protocolo da SMTR as relações de locais de revenda e de guardadores, devidamente cadastrados na Delegacia Regional do Trabalho.A secretária assegurou que o uso dos talões do ano de 2019 e 2020 ainda serão válidos até o dia 31 de março deste ano. "A resolução considera a necessidade de otimizar o uso de talões anteriormente adquiridos, sem causar prejuízos aos operadores do sistema, de evitar o desperdício quanto ao descarte de talões com sua data de utilização/validade vencida, e a queda no consumo dos talões durante o ano de 2020, ocasionada pela pandemia de covid -19", disse a SMTR.Sobre a denúncia de motoristas que alegam falta de talões circulando nas ruas, a secretaria esclareceu que há talões disponíveis com os sindicatos dos guardadores. No entanto, em caso de ausência do tíquete, a Guarda Municipal do Rio vai manter suspensa, até quinta-feira (18), a aplicação de multas a pessoas flagradas nas vagas de estacionamento rotativas sem o talão.Ao ser questionada sobre as irregularidades enfrentadas no sistema de estacionamento rotativo da cidade, entre elas o aumento da cobrança por parte dos guardadores de carros e falta de talões disponíveis para os motoristas, a SMTR disse que foi criado em fevereiro deste ano um Grupo de Trabalho para estudar e apresentar soluções viáveis a curto e médio prazo para utilização e exploração das vagas de estacionamento. "O grupo está fazendo uma análise sobre as modernizações necessárias no sistema e na forma de controle. Após essa etapa, serão adotadas medidas para a melhoria no serviço e no atendimento à população, com cobrança justa e maior segurança", esclareceu.