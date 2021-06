Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 24/06/2021

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, recebeu, nesta quinta-feira (24/06), mais um lote de vacinas contra a Covid-19, enviado pelo Ministério da Saúde e distribuído pelo Governo do Estado. Dessa vez o município recebeu 12.470 doses do imunizante Oxford/ Astrazeneca, o maior quantitativo de doses repassado até o momento.

Segundo a Secretaria de Saúde, com o recebimento de mais doses da vacina será divulgado em breve o novo cronograma de imunização, informando o público-alvo, conforme o Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, assim como as datas e locais de aplicação.