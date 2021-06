Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 22/06/2021 18:09

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou em suas redes sociais nesta terça-feira (22/06) uma nota de esclarecimentos sobre um serviço realizado por uma prestadora de serviços de telefonia na Avenida Conselheiro Julius Arp, no Centro. Segundo o município, o serviço foi iniciado na sexta-feira (18/06), sem autorização prévia, ou seja, de forma irregular.

“Mediante transtorno causado nos últimos dias pela empresa SEREDE, prestadora de serviços da OI, ao realizar um trabalho de forma irregular no trecho da Avenida Conselheiro Julius Arp, no Centro, a Secretaria Municipal de Obras informa que está notificando a mesma. Após o contato da Secretaria de Obras, a empresa informou que a obra seria concluída na segunda-feira, 22, e que faria a cobertura asfáltica. Como esta etapa não foi cumprida como informada, a Secretaria continua acompanhando os trabalhos e o cumprimento às exigências”, diz a nota.

Segundo a Prefeitura, além da abertura de buracos na pista irregularmente, sem sinalização, a empresa estava trabalhando no período da noite, incomodando moradores da região. Outro problema identificado pela Secretaria de Obras é que, com o fechamento dos buracos, as equipes da empresa não fizeram o nivelamento da pista adequadamente e não colocaram a cobertura asfáltica conforme exigido pela Prefeitura.