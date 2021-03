Fiuk quer saber quem deu 'banana' para ele no queridômetro reprodução da TV Globo

Publicado 12/03/2021 16:14 | Atualizado 12/03/2021 16:16

Os administradores das redes sociais de alguns participantes do 'BBB 21', como Caio Afiune, Viih Tube e Pocah, se reuniram nesta sexta-feira (12) em um movimento contra a disseminação de notícias falsas acerca dos acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil. O intuito da campanha é alertar o público sobre a quantidade de informações que circulam sem haver checagem sobre a veracidade, o que prejudica a imagem dos participantes de forma injusta.

Em comunicado divulgado pela equipe dos brothers, as famílias de cada um chamam a atenção para os cuidados com as fake news. "Não acreditem em tudo que circula na web sobre os participantes do #BBB21. Fiquem atentos aos posts tendenciosos e até mesmo mentirosos. Antes de julgarmos, é válido checar as fontes oficiais. Não vamos contribuir com a disseminação de #FakeNews. Acreditamos que um jogo pode e deve ser jogado de forma honesta. Existem matérias ou postagens que não apuram e são feitas com objetivo de terem cliques. Não somos contra às análises de cada um, mas que isso seja feito de forma imparcial e com demonstração de vídeos e provas".