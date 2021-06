Equipamentos de proteção individual serão utilizados pelos profissionais que atuam no Hospital Municipal Raul Sertã - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 17:49

O Centro de Formação Profissional e Transferência de Tecnologia para Indústria do Vestuário, vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante e Superior de Nova Friburgo, entregou, na sexta-feira (18/06) para a Secretaria de Saúde, 220 conjuntos compostos por Equipamento de Proteção Individual (EPIs) hospitalares. São capotes e toucas, que foram destinados para atender as necessidades do Hospital Municipal Raul Sertã.

O prefeito Johnny Maycon esteve no Cevest, acompanhado pelo vice-prefeito, Serginho, e pela secretária de Saúde, Nicole Cipriano, para receber os equipamentos do secretário municipal de Ciência e Tecnologia, José Loyola. “Acabaram de ser confeccionados, aqui no Cevest, 220 capotes e toucas, com muita qualidade. O próprio município confeccionou esses Equipamentos de Proteção Individual, que estão sendo encaminhados para o Hospital Municipal Raul Sertã para proteger os nossos aguerridos servidores públicos”, destacou o prefeito.

A matéria-prima utilizada na confecção dos EPIs, proveniente de uma doação, tem uma gramatura adequada para atender às necessidades e proteger os profissionais de saúde. Tanto a modelagem quanto a produção foram desenvolvidas pela equipe do Cevest. Anteriormente, o Centro de Formação confeccionou de forma experimental, 250 conjuntos de capotes e toucas, os quais foram direcionados aos alunos da Escola de Enfermagem do Município. A ideia é dar sequência na produção desses equipamentos para suprir parte da demanda da Secretaria de Saúde.