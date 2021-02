Anitta no primeiro episódio de ’Ilhados’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 10:59

Rio - O reality show de Anitta, "Ilhados", finalmente estreou nesta quarta-feira. No primeiro episódio, que conta com apenas oito minutos de duração, é possível ver Anitta e seus convidados chegando a ilha. Ao ver seu pai, Mauro Machado, no local, Anitta disparou: "Gente, o que meu pai está fazendo aqui?". Painitto, no entanto, disse que estava lá para tomar conta do pessoal.

Sem saber o que os esperam, os participantes começaram a fazer perguntas para a cantora. "Vai ter líder?", perguntou Lipe Ribeiro. "A gente vai ser eliminado?", perguntou outra pessoa. "Não, é um reality só de coisas boas. Só pra gente ser feliz", respondeu Anitta.

Ao se apresentar, Lipe Ribeiro, que já participou de vários realities, disse: "Eu sou o Lipe Ribeiro, estou indo para mais um reality por causa disso aqui ó", disse apontando para a cantora. "Eu já quase não gosto", brincou o rapaz, que já participou do "De Férias com o Ex" e de "A Fazenda".

Sempre espirituosa, Anitta alfinetou participantes de outros realities. "Não vamos julgar a gente, porque a gente não teve tempo de chamar coach, de preparar o que a gente vai falar", ironizou.

O primeiro episódio mostrou ainda a escolha dos quartos. Quem pegasse uma garrafas da mesma cor, ficaria no mesmo quarto. Nicole Bahls, que é casada, demonstrou preocupação. "A mão da casada entrando no precipício", disse a ex-panicat ao escolher sua garrafa.

Apesar de ter ficado com Lipe, o primeiro episódio mostra Anitta fugindo do beijo do rapaz e trocando olhares com Felipe Roque.