Anitta se irrita com Nicole Bahls: ’Sai fora’ Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 14/02/2021 15:30 | Atualizado 14/02/2021 15:37

Rio - Anitta estava no quarto com Lipe Ribeiro durante as gravações de "Ilhados", na manhã deste domingo, quando foi interrompida por Nicole Bahls. "Lipe, Lipe, querido. A tia!", grita Nicole Bahls, tentando chamar atenção do rapaz. Após alguma insistência, é possível ouvir a voz de Anitta reclamando. "Sai fora, caralh*", esbraveja a cantora. "Quem tem amigo desses não precisa de inimigo", disse Anitta na legenda do vídeo, compartilhado por ela nas redes sociais.

fotogaleria

Publicidade

O reality show de Anitta começou a ser gravado na quinta-feira, em Angra dos Reis, ainda nem foi exibido, mas já está dando o que falar. Desde o primeiro dia, Anitta e Lipe estão no maior clima de pegação. A cantora chegou a ser flagrada se esquivando de um beijo de Lipe, mas depois não resistiu. O casal também já foi visto esquentando o clima na piscina. Além disso, Anitta também participou de um beijo triplo com amigos.

Lipe Ribeiro é influenciador digital e ex-participante dos realities shows "A Fazenda" e "De Férias com o Ex". Até janeiro deste ano, Lipe estava noivo de Ya Burihan. O relacionamento terminou depois que surgiram boatos de que Ya traiu Lipe enquanto ele estava confinado em "A Fazenda". Lipe também é grande amigo de Gui Araújo, ex-namorado de Anitta, com quem Lipe participou do "De Férias com o Ex".