Pedra do Cão Sentado, em Nova FriburgoDivulgação

Por O Dia

Publicado 23/06/2021 15:11

A Secretaria Municipal de Turismo e Marketing de Nova Friburgo está efetuando o cadastro de Guias de Turismo Receptivo. Para efetuar o registro junto à Secretaria, o profissional deverá estar inscrito no Cadastur, sistema de cadastro de pessoas que atuam no setor que é executado pelo Ministério do Turismo, além de ser residente e atuante no município.

A lista completa dos profissionais cadastrados ficará à disposição no site da Prefeitura de Nova Friburgo, bem como nos Centros de Atendimento ao Turista (Centro e São Pedro da Serra).