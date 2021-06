Unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo estão retornando com as aulas presenciais de forma gradual - Divulgação

Unidades da Rede Municipal de Ensino de Nova Friburgo estão retornando com as aulas presenciais de forma gradualDivulgação

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 23:46

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou um comunicado sobre a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da educação, iniciada na semana passada. Segundo o município, o total de vacinados com a primeira dose foi de 2.963, o que representa 68,03% dos cadastrados. Nesta terça-feira (22/06), a imunização continua.

O restante desse público-alvo que ainda não se imunizou pode procurar as seguintes as seguintes unidades de vacinação, das 9h às 15h: Ginásio Poliesportivo Alberto da Rosa Pinheiro, o Pastão, em Conselheiro Paulino; na quadra da Imperatriz de Olaria, em Olaria; o Ginásio Poliesportivo João Antunes Nogueira, no Cordoeira; e a UERJ, na Lagoinha.

É importante levar os documentos obrigatórios (RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência), carteira de vacinação (se possuir) e documento que comprove o exercício da função (carteira de trabalho ou contracheque).

O município ainda atualizou a lista de unidades que estão aptas a retornar com as aulas presenciais. Nesta semana mais 10 escolas foram liberadas. São elas:



Escola Municipal Jornalista Américo Ventura Filho - Alto de Olaria;

Jardim de Infância Elisa Teixeira de Uzeda - Centro;

Escola Municipal Anna Barbosa Moreira - Lagoinha;

Escola Municipal Florândia da Serra - Conquista;

Centro Municipal de Educação Infantil Princesa Izabel - Vale dos Pinheiros;

Centro Municipal de Educação Infantil Padre Luiz Yabar - Centro;

Escola Municipal Claudir Antônio de Lima - Catarcione;

Escola Municipal Sítio dos Afonsos - Fazenda da Laje;

Escola Municipal Galdinópolis - Lumiar;

Jardim de Infância Letícia Coutinho - Olaria.

Listagem atualizada das unidades em funcionamento presencial:

Escola Municipal Professora Adezir Almeida Garcia - Córrego Dantas;

Escola Municipal Acyr Spitz - Lumiar;

Escola Municipal Celcyo Folly - Parada Folly;

Escola Municipal Ceffa Flores de Nova Friburgo - Vargem Alta;

Centro Municipal de Educação Infantil Gilcely Barradas Cantos - Barroso, Amparo;

Escola Municipal Jardel Hottz - Braunes;

Escola Municipal José Alves de Macedo - Fazenda Rio Grande;

Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus - Jardim Califórnia;

Centro Municipal de Educação Infantil Otelina de Sá Martins Almeida Condack - Conquista;

Escola Municipal Centro Familiar por Formação por Alternância Rei Alberto I - Baixada de Salinas;

Escola Municipal Victorino Bento de Toledo - São Lourenço;

Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes - Amparo;

Escola Municipal Dante Laginestra - Riograndina;

Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Adahil da Cruz - Nova Suíça;

Centro Municipal de Educação Infantil João Batista Faria - Vilage;

Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz - Mury;

Centro Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael - Cordoeira;

Escola Estadual Municipalizada Boa Esperança - Boa Esperança;

Escola Municipal Patrícia Jonas Santana - Bela Vista;

Escola Estadual Municipalizada Flor do Ypê - Campo do Coelho;

Escola Municipal Isabel Jovelina - Rui Sanglard;

Escola Municipal João Vicente Valladares - Debossan;

Centro Municipal de Educação Infantil Luz da Serra - Debossan;

Centro Municipal de Educação Infantil Iolanda da Silva - São Geraldo;

Escola Municipal Hermínia da Silva Condack - Campo do Coelho;

Escola Municipal São Pedro da Serra - São Pedro da Serra;

Centro de Educação Infantil Maria Damasco Mouta - Lumiar.