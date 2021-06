Henrique Pessoa, delegado titular da 151ª DP de Nova Friburgo, faz alerta à população - Divulgação

Por Paula Valviesse

Publicado 22/06/2021 15:13

O delegado titular da 151ª Delegacia Legal de Nova Friburgo, Henrique Pessoa, usou as redes sociais da Polícia Civil nesta terça-feira (22/06) para alertar a população sobre um golpe que está sendo aplicado na cidade. Segundo o delegado, estelionatários se passando por médicos têm se aproveitado da vulnerabilidade de famílias com parentes internados para extorquir dinheiro.

Sobre o golpe, Henrique Pessoa explica que não é um golpe novo, mas que aconteceu pela primeira vez no município, por isso o alerta. Ele conta que uma família, com um parente internado, recebeu a ligação de um falso médico, que informou que paciente precisava realizar uma série de exames, mas que o plano, a princípio, não cobriria com os custos, sendo reembolsado posteriormente. Preocupados com a saúde do familiar, eles depositaram o valor na conta bancária informada pelo falso médico, mas ao chegar na unidade hospitalar descobriram que se tratava de um golpe.

No alerta, o delegado ressalta que não está levantando suspeitas contra médicos, mas sim informando que os estelionatários estão se passando por médicos para conseguir vantagens indevidas. Ainda de acordo com Henrique Pessoa, a criatividade dos bandidos é grande, podendo informar que o paciente precisa de exames ou até mesmo de medicamentos específicos.

“Nossa orientação é, se você tiver um familiar internado e receber a ligação de um médico, no caso um falso médico, que entre em contato com a unidade hospitalar e com os médicos que efetivamente acompanhem o estado de saúde do paciente para saber se há mesmo necessidade daquele tipo de exame ou medicamento”, explica o delegado.

As pessoas que tiverem sido vítimas desse tipo de golpe ou que tenham recebido ligações desse tipo solicitando o pagamento de exames e medicamentos, devem procurar a delegacia para informar o caso e até mesmo registrar a ocorrência, auxiliando para que a Polícia Civil continue com as investigações e encontre esses estelionatários.

“Todos nós estamos preocupados com nossos parentes, amigos, com a população de forma geral. Então temos que estar atentos, porque tem gente de alguma forma tentando se valer dessa preocupação para obter vantagem indevida. Mais um golpe na praça, se trata de estelionato. É lamentável que isso ocorra nesse momento, mas fica aqui o alerta da delegacia”, reforça Henrique Pessoa.