A Prefeitura de Nova Friburgo dá continuidade, nesta sexta-feira (25/06), às inscrições no processo seletivo simplificado visando a formação de cadastro de reserva para a contratação de auxiliares de serviços gerais para atuarem no âmbito da Prefeitura de Nova Friburgo. Como o processo é para formação de cadastro de reserva, não há um quantitativo de vagas estipulado.

As inscrições serão feitas presencialmente, das 10h às 16h, no Setor de Segurança e Medicina do Trabalho, localizado na Avenida Alberto Braune, 224, segundo andar, sala 215, no Centro Administrativo César Guinle (prédio da Oi), ou através do e-mail [email protected]