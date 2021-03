Termina no próximo domingo (7/03) o prazo para inscrição noda concessionária Águas de Nova Friburgo, que neste ano está ocorrendo no formato on-line. As oportunidades são para todas as concessionárias do Grupo Águas do Brasil e para o corporativo, com contratações previstas para ocorrerem ao longo do ano de 2021.O Programa Jovem Aprendiz é voltado para a preparação e inserção de jovens no mercado de trabalho. O período doe ocorre em parceria com a instituição formadora (Ciee, Senai ou Rede Cidadã), combinando formação teórica e prática com posições administrativas ou técnicas.Os interessados precisame ter terminado ou estar cursando o ensino médio. Para se inscrever, basta entrar no site da concessionária Águas de Nova Friburgo . Os documentos obrigatórios são: currículo, identidade, CPF, carteira de trabalho, declaração escolar (com série e horário de frequência), título de eleitor, PIS, comprovante de residência, certidão de nascimento e certificado de reservista (apenas para homens).