Por O Dia

Publicado 04/03/2021 16:14

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu uma nota, nesta quinta-feira (04/03) sobre a previsão de abertura de dois núcleos da Escolinha de Futebol Léo Moura, do Instituto Léo Moura Sports, no município. Segundo o Executivo, a administração foi surpreendida com a notícia sobre a possibilidade de perda do projeto e está tentando organizar as pendências para evitar isso.



A possibilidade de perda dos dois núcleos da escolinha de futebol foi anunciada pelo chefe de gabinete do deputado federal Luiz Lima, Welbert Pedro. De acordo com Welbert, em reunião no dia 21 de janeiro de 2021 foi apresentada a nova gestão do município a preocupação por parte da equipe do deputado sobre a demora nos trâmites internos na prefeitura para a formalização do contrato com o projeto social, sendo ainda solicitada agilidade por parte do Executivo, uma vez que Instituto responsável estava sendo pressionado pelo Ministério da Cidadania à apresentar os documentos quanto a instalação dos núcleos.



Na nota, a Prefeitura de Nova Friburgo diz ainda que possui um Termo de Cessão de uso de bem imóvel, confeccionado desde outubro de 2020, para atender ao projeto da Escolinha de Futebol do Instituto Léo Moura: “Os representantes da entidade foram convocados para assinatura e formalização do projeto em 19 de novembro de 2020, contudo não compareceram. Em 24 de novembro de 2020, houve um novo convite que não foi atendido”, explica a administração municipal, que ainda destaca que não foi comunicada sobre a possibilidade de perder o projeto social e esportivo, assim como não foi informado um prazo para entrega da documentação.



A Prefeitura também ressalta que mantém o interesse na Escolinha de Futebol. Neste sentido, a administração municipal editou um decreto promovendo flexibilizações para a prática de esportes durante a pandemia. Por fim, a Secretaria de Esportes informa que divulgará um chamamento público em breve, visando oferecer a cessão de diversos espaços públicos para empresas e instituições utilizarem para projetos sociais e/ou atividades esportivas, resguardando o princípio da isonomia.



Sobre a perda do projeto, Welbert Pedro destacou em nota publicada em suas redes sociais que o município terá novo prazo para regulamentar a instalação dos dois núcleos. De acordo com a nota, a implantação da escolinha de futebol em Nova Friburgo foi novamente solicitada, sendo estabelecido que todos os impasses sejam solucionados para que os projetos comecem a funcionar no final do segundo semestre de 2021.