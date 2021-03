Por O Dia

Publicado 04/03/2021 19:23

Um homem de 28 anos foi flagrado pelos policiais militares do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM, vendendo drogas próximo a loja na qual ele trabalhava, na Avenida Euterpe Friburguense, nesta terça-feira (03/03). Segundo os PMs, após denúncia anônima, os militares se posicionaram próximo ao local e puderam observar a movimentação do suspeito.



O estabelecimento comercial em questão não estava envolvido nas atividades ilícitas do funcionário, a droga ficava guardada no carro do suspeito, estacionado na frente da loja, e ele pegava a mercadoria e repassava aos compradores.



Após abordarem o suspeito, os PMs fizeram uma busca no veículo e apreenderam 12 papelotes de cocaína. O material e o preso foram encaminhados para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.



Ainda nesta terça-feira, outra denúncia anônima levou a prisão de um homem de 34 anos, na Rua Frutuoso da Silva, na Chácara do Paraíso, com 24 papelotes de cocaína. A droga estava escondida dentro de um buraco no muro que cerca a residência do suspeito.



Também em ação de combate ao tráfico, na madrugada desta quinta-feira (04/03), os policiais militares do Serviço Reservado (P2) prenderam uma mulher de 29 anos por envolvimento com o tráfico de drogas. A suspeita foi abordada na Rua Maestro Joaquim Naegele, no Terra Nova, em Conselheiro Paulino, e com ela foram apreendidos 82 papelotes de cocaína.