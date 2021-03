Por O Dia

Publicado 04/03/2021 18:55

Em entrevista concedida nesta quinta-feira (04/03) ao RJTV sobre a situação da lavagem de roupas do Hospital Municipal Raul Sertã, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, anunciou que a lavanderia da unidade vai finalmente entrar em funcionamento, com capacidade inclusive para lavar as roupas do Hospital Maternidades Mario Dutra de Castro. Sem estabelecer data, o chefe do Executivo confirmou que roupas das unidades estavam sendo lavadas em hotel.



“Depois de praticamente quatro anos, nós reativaremos a lavanderia do Hospital Municipal Raul Sertã, com os equipamentos novos. A gente teve que lavar, provisoriamente, as roupas hospitalares em hotel, recebeu doação com relação ao pagamento do serviço, mas tudo dentro da legalidade”, afirmou o prefeito.



Em busca feita no Diário Oficial Eletrônico de Nova Friburgo, a última licitação com objetivo de adquirir insumos para a lavanderia da unidade foi publicada pela gestão anterior, em dezembro de 2020. No valor de R$ 97 mil, foi estabelecida a aquisição, a fim de atender as necessidades da unidade no enfrentamento à pandemia de Covid-19.



Sobre a questão das licitações para o serviço que não foram concluídas, Johnny Maycon respondeu na entrevista que, apesar da gestão ter lançado uma licitação, em caráter emergencial, para adquirir insumos, não foi necessário seguir com a contratação: “A gente já vinha com entrave com relação ao processo licitatório desde o ano passado para aquisição de insumos e de toda estrutura necessária para ativar a lavanderia. Diante deste imbróglio, a gente decidiu abrir um processo emergencial e, graças a Deus, não houve necessidade de continuar com ele”, explicou o prefeito.