Publicado 03/03/2021 16:57

Os policiais militares do 11º BPM foram acionados na noite desta terça-feira (2/03) sobre um furto de celular, na Avenida Alberto Braune, no centro de Nova Friburgo. No local, os PMs encontraram o suspeito, detido por populares e o encaminharam para a 151ª DP, onde o caso foi registrado.



De acordo com testemunhas, o homem de 40 anos roubou o celular de uma mulher de 56, que estava passando por uma das calçadas da avenida, que é um dos principais centros comerciais do município. Após cometer o crime, o suspeito tentou fugir, mas foi detido e mantido preso até a chegada da polícia.