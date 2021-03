Por O Dia

Publicado 05/03/2021 17:53

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio das Subsecretarias de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, informa que neste sábado (06/03), das 10 às 15 horas, haverá vacinação da segunda dose da CoronaVac para pessoas acima dos 90 anos, em sistema drive-thru, no posto do Detran, em Duas Pedras. Esse sistema será para atender aos moradores das áreas e bairros que não são cobertos pelas Estratégias de Saúde da Família.



Precisam tomar a segunda dose os idosos que foram vacinados com a CoronaVac entre os dias 15 e 19 de fevereiro. A Secretaria avisa aos motoristas que para acessar o local da vacinação é preciso entrar pelas ruas laterais ao posto do Detran, seguindo pela Rua João Pinto de Faria, até a Rua Atalaia.



Já a vacinação em domicílio, realizada nas Estratégias de Saúde da Família, acontecerá em data ainda a ser divulgada.