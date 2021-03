Por O Dia

Publicado 03/03/2021 17:51 | Atualizado 03/03/2021 17:53

A vacinação em Nova Friburgo segue nesta quarta-feira com a imunização de idosos com mais de 85 anos nos principais Postos de Saúde e também nos núcleos de Estratégia da Família e da segunda dose de profissionais de Saúde, no Posto de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro.



No sábado (6/03), a Secretaria de Saúde vai montar novamente o esquema de drive-thru no Posto do Detran, em Duas Pedras, para a imunização da segunda dose dos idosos com mais de 90 anos, não acamados, que foram vacinados entre os dias 15 e 19 de fevereiro. A vacinação acontece das 10h às 15h e é preciso apresentar a carteira de vacinação com a informação da primeira dose.

Até o momento, Nova Friburgo já aplicou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em 7.402 pessoas e a segunda dose em 1.872, tendo ultrapassado a marca de 9 mil pessoas vacinadas.