Deam de Nova Friburgo - Divulgação

Deam de Nova Friburgo Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 18:00 | Atualizado 24/06/2021 18:05

acusados de estupro de vulnerável. Essa semana, a especializada já havia A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo, coordenada pela delegada titular Mariana Thomé de Moraes, efetuou duas prisões nesta quinta-feira (24/06), contra dois homens. Essa semana, a especializada já havia prendido um acusado de estuprar e engravidar a própria filha , chegando a três o número de prisões da Deam por esse crime.

Os casos não têm relação, tendo acontecido em datas distintas e envolvendo vítimas diferentes, mas os dois acusados foram presos em menos de 24 horas após a emissão dos mandados de prisão. Um dos acusados respondia processo criminal desde 2015, enquanto o outro era investigado desde 2017. Em ambos os casos houve o trânsito em julgado definitivo com a condenação dos autores à pena de 8 anos de prisão.

Publicidade

Um dos acusados foi preso no bairro Amparo. Ele respondia o processo em liberdade desde 2015, por ter acariciado as partes íntimas, por baixo do vestido, de uma menina de apenas sete anos. O crime aconteceu no distrito de Lumiar e, recentemente, o processo foi finalizado, sendo então expedido o mandado que foi cumprido pelos agentes da Deam.

O segundo acusado foi preso em Campo do Coelho. O crime aconteceu em 2017, contra uma menina de 10 anos, que o acusado teria acariciado e mantido relação diversa da conjunção carnal. O fato aconteceu na mesma localidade, na casa do acusado. O processo também foi encerrado recentemente, sendo expedido o mandado de prisão condenatória.