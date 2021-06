Ônibus voltaram a circular na localidade de Pilões em Nova Friburgo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 19:19

A Prefeitura de Nova Friburgo publicou nesta quinta-feira (24/06), em suas redes sociais, a informação da volta do serviço de transporte coletivo na localidade de Pilões. Segundo a Prefeitura, a volta da circulação dos ônibus foi possível com a recuperação da estrada que dá acesso a região, pela Subprefeitura de Campo do Coelho.

Segundo o subprefeito de Campo do Coelho, Robson Oliveira, o serviço de transporte coletivo estava interrompido desde o ano passado. Além disso, havia a necessidade urgente de recuperação da estrada vicinal também em função do início de safras, como a de tomate e de repolho, para melhor escoamento da produção da agricultura familiar da região, que é grande.

Ainda de acordo com Robson, foram feitos serviços de capina e roçada, drenagem e recuperação da estrada de terra, desde nivelamento até a colocação de bica corrida, mas ainda faltam finalizar alguns trabalhos, como a colocação de caixas de bueiro, que serão executados pela subprefeitura.