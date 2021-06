Marcinho Alves, Johnny Maycon e Eliana Mafort - Divulgação

Marcinho Alves, Johnny Maycon e Eliana MafortDivulgação

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 16:11

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, anunciou nesta semana a mudança no comando da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos, Trabalho e Políticas Públicas para a Juventude. O vereador Marcinho Alves (Republicanos) assume a gestão da pasta no lugar da assistente social Eliana Mafort. Para isso, o parlamentar se licenciou do cargo legislativo.

Segundo o prefeito, Marcinho Alves chega com a missão de contribuir para o avanço na implementação das políticas públicas de assistência social no município: “Esse é um importante passo para que possamos avançar na implementação das políticas públicas de assistência social em Nova Friburgo. Sabemos da seriedade, transparência e prestígio que Marcinho tem ao longo da sua trajetória na vida pública, qualidades que são importantes para caminhar ao nosso lado em busca do desenvolvimento de Nova Friburgo”.

Durante o anúncio, Johnny Maycon aproveitou para agradecer à gestora anterior: “Gostaria de agradecer à Eliana por todo apoio e contribuição ao longo desses meses. Seguimos contando com ela na continuidade do governo, devido a sua competência técnica, profissionalismo e honestidade”, declarou o prefeito.

Com a licença de Marcinho Alves, assume o cargo legislativo o suplente Pastor Wallace Guida Merchioro (Republicanos).