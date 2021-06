Mais oito casos da variante brasileira foram identificados em Nova Friburgo - Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 15:45

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo, por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde, divulgou uma nota no final da tarde desta sexta-feira (25/06) sobre novos casos da variante brasileira da Covid-19 no município. Segundo a Subsecretaria, mais oito casos foram identificados.

“Até a última quarta-feira, o município registrou 15 pessoas infectadas com a P1 e uma com a britânica B.1.1.7. Dentre os contaminados, sete são mulheres e nove são homens. A maioria dos infectados são dos bairros de Conselheiro Paulino e Campo do Coelho. A Prefeitura conseguiu contato com alguns desses pacientes e todos apresentam quadro de saúde estável. É importante reiterar que a maioria deles já passou pelo período de contágio da doença”, informou a Prefeitura.