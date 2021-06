Prefeitura de Nova Friburgo - Paula Valviesse

Publicado 28/06/2021 12:47

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Educação, liberou mais quatro unidades escolares da Rede Municipal de Ensino para retornarem com as aulas presenciais a partir desta semana. Com isso, chega a 41 o número de escolas aptas, das 120 unidades da rede.

A partir desta segunda-feira (28/06), estão permitidas a retornar com as aulas presenciais a Creche Municipal Vovó Júlia, em Olaria; o Centro Municipal de Educação Infantil Profº Maria da Penha Monteiro Silva, em Amparo; a Creche Vovó Dolores, em Centenário; e a Escola Municipal Alcides Francisco Brantes, em Salinas.

O retorno das aulas no município vem sendo gradual. Nova Friburgo segue o bandeiramento estadual, por meio do Painel Coronavírus (https://painel.saude.rj.gov.br/monitoramento/covid19.html#), para definir o andamento ou não das atividades escolares presenciais. No caso, se for determinada a Bandeira Roxa, as aulas presenciais são suspensas.

Confira a lista de unidades aptas para funcionamento presencial:

- Escola Municipal Professora Adezir Almeida Garcia - Córrego Dantas;

- Escola Municipal Acyr Spitz - Lumiar;

- Escola Municipal Celcyo Folly - Parada Folly;

- Escola Municipal Ceffa Flores de Nova Friburgo - Vargem Alta;

- Centro Municipal de Educação Infantil Gilcely Barradas Cantos - Barroso, Amparo;

- Escola Municipal Jardel Hottz - Braunes;

- Escola Municipal José Alves de Macedo - Fazenda Rio Grande;

- Centro Municipal de Educação Infantil Menino Jesus - Jardim Califórnia;

- Centro Municipal de Educação Infantil Otelina de Sá Martins Almeida Condack - Conquista;

- Escola Municipal Centro Familiar por Formação por Alternância Rei Alberto I - Baixada de Salinas;

- Escola Municipal Victorino Bento de Toledo - São Lourenço;

- Escola Municipal Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes - Amparo;

- Escola Municipal Dante Laginestra - Riograndina;

- Centro Municipal de Educação Infantil Vereador Adahil da Cruz - Nova Suíça;

- Centro Municipal de Educação Infantil João Batista Faria - Village;

- Centro Municipal de Educação Infantil Cantinho Feliz - Mury;

- Centro Municipal de Educação e Saúde Padre Rafael - Cordoeira;

- Escola Estadual Municipalizada Boa Esperança - Boa Esperança;

- Escola Municipal Patrícia Jonas Santana - Bela Vista;

- Escola Estadual Municipalizada Flor do Ypê - Campo do Coelho;

- Escola Municipal Isabel Jovelina - Rui Sanglard;

- Escola Municipal João Vicente Valladares - Debossan;

- Centro Municipal de Educação Infantil Luz da Serra - Debossan;

- Centro Municipal de Educação Infantil Iolanda da Silva - São Geraldo;

- Escola Municipal Hermínia da Silva Condack - Campo do Coelho;

- Escola Municipal São Pedro da Serra - São Pedro da Serra;

- Centro de Educação Infantil Maria Damasco Mouta - Lumiar;

- Escola Municipal Jornalista Américo Ventura Filho - Alto de Olaria;

- Jardim de Infância Elisa Teixeira de Uzeda - Centro;

- Escola Municipal Anna Barbosa Moreira - Lagoinha;

- Escola Municipal Florândia da Serra - Conquista;

- Centro Municipal de Educação Infantil Princesa Izabel - Vale dos Pinheiros;

- Centro Municipal de Educação Infantil Padre Luiz Yabar - Centro;

- Escola Municipal Claudir Antônio de Lima - Catarcione;

- Escola Municipal Sítio dos Afonsos - Fazenda da Laje;

- Escola Municipal Galdinópolis - Lumiar;

- Jardim de Infância Letícia Coutinho - Olaria.