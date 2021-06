Unidade Básica de Saúde Silvio Henrique Braune, no Suspiro, em Nova Friburgo - Paula Valviesse

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 12:28 | Atualizado 30/06/2021 13:05

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, emitiu uma nota de esclarecimento sobre o problema apresentado em uma das câmaras frias da sala de vacina de rotina do Centro de Saúde Doutor Sílvio Henrique Braune, no Suspiro, que apresentou defeito e resultou na perda de 495 doses de vacinas.

Segundo o município, o equipamento já havia apresentando problemas na última semana, tendo passado por manutenção na última sexta-feira (25/06). Contudo, nesta segunda-feira (28/06), foi detectado que a câmara estava registrando uma temperatura acima do recomendado para a conservação dos imunizantes.

Entre as doses perdidas, não há vacinas contra a Covid-19. Os imunizantes armazenados no equipamento eram apenas vacinas de rotina, como VIP, BCG, antitetânica, febre amarela, varicela, DTPA, hepatite, penta, HPV, influenza, meningite, DTP, VOP, pneumocócica, rotavírus, dupla viral e tríplice viral.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o Governo do Estado já foi comunicado sobre o caso, para que as vacinas perdidas sejam recolhidas e novas doses sejam enviadas ao nosso município. Além disso, um processo administrativo está sendo aberto para que as devidas apurações sobre o caso sejam feitas e o município tome todas as medidas cabíveis.

