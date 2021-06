Posto do INSS na esquina da Praça Getúlio Vargas com a Rua Coronel Galiano das Neves, no centro de Nova Friburgo - Divulgação

Posto do INSS na esquina da Praça Getúlio Vargas com a Rua Coronel Galiano das Neves, no centro de Nova FriburgoDivulgação

Por O Dia

Publicado 30/06/2021 14:25

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta quarta-feira (30/06) a informação sobre a parceria entre o município e a Superintendência Regional do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para realização da reforma e adequação das salas de atendimento e perícia do posto que fica na esquina da Praça Getúlio Vargas com a Rua Coronel Galiano das Neves, no Centro. O serviço está sendo realizado com suporte da Secretaria Municipal de Obras. Segundo o município, por meio desta parceria será possível acelerar a conclusão da obra, que tem como objetivo ampliar a capacidade diária de atendimentos prestados no município.



Relatar erro

Você pode gostar