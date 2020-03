Coronavírus já preocupa 57,1% dos empresários do Rio, aponta pesquisa

Rio - Um levantamento feito pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec-RJ) divulgado nesta segunda-feira mostra que 57,1% dos empresários do estado veem algum risco para o seu negócio por causa da disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Para eles. o tamanho do risco é moderado (39,7%), alto (30,6%) e muito alto (19,1%).

A pesquisa foi feita com 427 empresários de todo o estado e apontou que o maior receio deles é a falta de demanda por parte dos consumidores (67,5%), uma vez que muitos clientes podem limitar suas saídas.

Para 34,5% dos entrevistados, a interrupção no abastecimento de insumos necessários para sua atividade é o que mais preocupa. Outros 33,5% acreditam que a possível falta de funcionários, por contato do vírus, pode prejudicar o seu negócio.

A pesquisa também mostrou que 83% dos empresários do estado percebem mais de um tipo de risco por causa da Covid-19.

A Fecomércio-RJ disse que está em contato com os sindicatos de todo o estado para orientar sobre as medidas de precaução para evitar a contaminação do novo coronavírus, conforme orientações do Ministério da Saúde.