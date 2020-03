'Voltem para casa', pede Corpo de Bombeiros para banhistas em praias do Rio

Rio - O Corpo de Bombeiros do Rio (CBMERJ) e a Defesa Civil Estadual estão orientando, nesta segunda-feira, banhistas que estão nas praias da capital e Região Metropolitana do Rio a deixarem o local, conforme prevê umas das medidas para conter a disseminação do coronavírus, que é evitar aglomerações. A Polícia Militar também emite o mesmo aviso nas orlas.

A Defesa Civil do Estado e o Corpo de Bombeiros #RJ orientam a população sobre a necessidade de evitar qualquer tipo de aglomeração. Todo mundo pode fazer a sua parte. #CBMERJ #SedecRJ #Prevenção #TroqueOMedoPelosCuidados #Conscientização pic.twitter.com/zAmJT3XvDE — Bombeiros RJ (@cbmerjoficial) March 16, 2020

Viaturas da corporação estão rondando a orla das praias e as ruas orientando as pessoas que evitem aglomerações. Cerca de 150 viaturas estão mobilizadas na ação e o planejamento prevê extensão dessa cobertura de alerta por outros municípios fluminenses.

"Bom dia. A Defesa Civil Estadual pede que a população evite aglomeração nas praias. Por favor, para a sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, voltem para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o Corpo de Bombeiros. Podemos contar com você?", diz a mensagem transmitida no veículo dos militares nas praias.

O planejamento prevê que a ação seja estendida para outras regiões. "As pessoas precisam se conscientizar. É questão de segurança de todos. Dos vizinhos, da família, dos amigos. Vamos fazer nossa parte e ajudar a prevenir e controlar o coronavírus", disse o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Roberto Robadey.