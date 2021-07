Cinquentâneas abre o Festival de Inverno de Nova Friburgo 2021 - Divulgação

Publicado 02/07/2021 09:00

Começa nesta sexta-feira (2/07) o Festival de Inverno 2021 de Nova Friburgo. Organizado pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Subsecretaria Municipal de Comunicação Social, por intermédio da Lei Aldir Blanc, a edição especial on-line, com transmissão das apresentações no Facebook e no Canal do Youtube da Secretaria de Cultura, segue até o dia 12.

O evento será aberto às 20h, com a apresentação do filme “Cinquentâneas”, escrito pela autora, psiquiatra e pesquisadora, Rebeca Noguchi, com direção de Bernardo Dugin e atuação de Cil Corrêa, Cyomara de Paula e Tânia Noguchi.



O filme tem como tema o envelhecimento: “No seu aniversário de 50 anos, Tânia desaparece, deixando um vídeo de despedida e levando consigo objetos de valor sentimental. Atordoadas com o sumiço repentino, suas irmãs Betânia e Caetânia tentam convencê-la a retornar. Quando se encontram, as três dão início a um fervoroso debate sobre envelhecimento, saúde e solidão”.



Confira a programação completa:



3 de julho (sábado) - 20h

- “Rosário”, com Marcio Cunha - Registro em vídeo da performance de dança, espetáculo livremente inspirado nas obras do artista brasileiro Bispo do Rosário.



4 de julho (domingo) - 20h

“Jozi Lucka Acústico”, com Jozi Lucka.



5 de julho (segunda-feira) - 20h

“Projeto Zuzu Vive! Viva Zuzu!”, com David Massena - documentário sobre Zuzu Angel e a obra literária



6 de julho (terça-feira) - 20h

“O Sonho do Arco-íris”, com o Grupo em Grupo de Artes Cênicas e direção de Daniela Santi - espetáculo teatral infantil lúdico que leva a criança a pensar onde estão os verdadeiros valores da vida.



7 de julho (quarta-feira) - 20h

"Que Ópera é Essa", com o coro lírico Acrópolis de Nova Friburgo - música coral e as óperas através de um concerto didático de coro e solistas, apresentando trechos de famosas óperas.



8 de julho (quinta-feira) - 20h

“Corpo e Cordel”, com a Cia Jovem Studio 3 de Dança e direção de Iane Rocha - espetáculo de dança sobre a literatura de cordel.



9 de julho (sexta-feira) - 20h

“Direção: a arte de conduzir processos”, com Bernardo Dugin - voltado ao público friburguense e interessados na arte em geral.



10 de julho (sábado) - 20h

“As Fulanas Retrô”, com As Fulanas - espetáculo musical que viaja entre os anos 60 até os dias atuais.



11 de julho (domingo) - 20h

“Sonho de Uma Noite de Verão”, com a Companhia Arteira e direção de Gabriela Ribas - espetáculo teatral. Clássico da dramaturgia que trata de valores universais, numa trama onde seres elementais e seres humanos tecem seus destinos.



12 de julho (segunda-feira) - 20h

"Projeto Estações", com Fernando Maia - apresentação de coral.