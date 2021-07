Obra na unidade de saúde de São Geraldo foi executada dentro do prazo de três meses - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 16:52

A Prefeitura de Nova Friburgo entregou nesta quinta-feira (1/07) a obra da Unidade Básica de Saúde (UBS) José Copertino Nogueira, no bairro São Geraldo. A unidade, que segundo o município atende cerca de 9 mil moradores de um dos bairros mais populosos da cidade, ficou fechada para reforma por três meses. Nesse período, os atendimentos, como vacinação, estavam sendo realizados na 5ª Igreja Batista da localidade.

A obra, no valor de R$ 176.931,45, foi iniciada no final de março, pela empresa GNV Motta Pinto Construções e Reformas Ltda, que venceu a licitação. Trata-se de reforma, adequações de consultórios e novas instalações elétricas.

Por conta da pandemia, não houve solenidade, mas a reinauguração da unidade contou com a presença do prefeito Johnny Maycon, da secretária de Saúde, Nicole Cipriano, e do secretário de Obras, Bernardo Verly, além de outros representantes do Executivo Municipal.