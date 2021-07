Deam de Nova Friburgo - Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 21:10

Uma ação conjunta da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Nova Friburgo e os policiais militares da Patrulha Maria da Penha, do 11º BPM, na segunda-feira (28/06), resultou na prisão de dois homens, por descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Um homem, de 27 anos, foi preso em Olaria e outro, de 55, foi preso no Centro. Os dois autores descumpriram decisão judicial que impedia que se aproximassem e mantivessem contato com as vítimas e, como as referidas decisões não foram suficientes para impedir que os autores continuassem a ameaçar suas ex-companheiras, a delegada titular da Especializada, Mariana Thomé de Moraes, representou pela prisão preventiva.