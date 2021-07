Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 03/07/2021 19:29

Nova Friburgo aparece no levantamento feito pela Folha de São Paulo, sobre a aplicação de vacinas da Astrazeneca, cujo prazo de validade havia expirado. Segundo os dados apresentados, o município recebeu o imunizante do lote 4120Z005, do qual vieram a maioria das doses, e que venceu no dia 14 de abril. Neste sábado (3/07), a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota, afirmando que não foram aplicadas vacinas fora da validade.

De acordo com o relatório, as doses desse lote foram aplicadas na Policlínica Doutor Sylvio Henrique Braune, no Suspiro. Sobre o caso, o município explicou que “ lotes recebidos pelo município ‘4120Z005’ e ‘CTMAV506’ foram aplicados em fevereiro e abril, respectivamente, ou seja, dentro do prazo para aplicação segura”.

Ainda segundo a Secretaria de Saúde, “o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde esclareceu que no início da vacinação, nos meses de janeiro e fevereiro, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização apresentava muita instabilidade, o que não permitia alimentação rápida dos dados das doses aplicadas, com consequente atraso na digitação”.

O lote, assim como a data da imunização, podem ser conferidos na carteira individual de vacinação.