Medida é para que praças e subtenentes aprovados em todas as etapas continuem habilitados para o posto de 2° tenente Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 15:52 | Atualizado 03/03/2021 16:19

A previsão de abertura de um novo concurso público para oficiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro deixou os candidatos de seleção feita no ano passado em alerta. Diante da preocupação do grupo, o deputado Renato Zaca (PRTB) já pediu ao governador Cláudio Castro (PSC) que prorrogue em um ano a validade do concurso realizado em 2020 - que venceria no próximo mês (abril).



A indicação legislativa apoiada por outros 17 deputados pede que praças e subtenentes aprovados em todas as etapas do certame CH/QOA/QOE/2021 continuem habilitados para o posto de 2° tenente.



"Não faz sentido a instituição gastar para fazer outro concurso para avaliar os mesmos policiais. Eles já são prejudicados pela demora na abertura de seleção e ficam frustrados pela escassa possibilidade de ascensão", justifica Zaca. "Nada mais justo que os que cumprem os requisitos e passaram pelo processo fiquem habilitados por mais tempo", acrescenta.