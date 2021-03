Portaria da secretaria do Ministério da Economia que definiu a medida saiu no Diário Oficial da União José Cruz/Agência Brasil

Publicado 05/03/2021 18:44

A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia está contratando 350 novos servidores temporários para o programa Startup Gov.br. Segundo a pasta, o projeto vai impulsionar a inovação e transformação digital no governo. Os profissionais, que já começaram a ser recebidos nesta semana, serão responsáveis por formar os times.



"Já popularizada em startups de tecnologia mundo afora, a organização previu times multidisciplinares com o objetivo de entregar serviços digitais de maior impacto para a população brasileira. A novidade está detalhada na Portaria SGD/ME Nº 2.496, publicada no Diário Oficial da União, que institui o Programa Startup Gov.br", informou a secretaria.



De acordo com a pasta, os projetos da Startup Gov.br são definidos entre os Planos de Transformação Digital de cada órgão federal e selecionados a partir de critérios como: número de beneficiários potenciais, potencial de desenvolvimento econômico e social, e economia de recursos para os cofres públicos.



Além disso, houve uma reestruturação para comportar a nova forma de trabalho. "Deixamos de nos organizar em uma lógica funcional por capacidades e estágios da transformação digital. Montamos equipes multidisciplinares voltadas a desenvolver e entregar, do início ao fim, as soluções digitais mais importantes do governo federal", declarou o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, Caio Mario Paes de Andrade.