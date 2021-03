Secretaria Estadual de Fazenda faz os depósitos para as prefeituras Ricardo Cassiano

Publicado 05/03/2021 12:23

As prefeituras fluminenses tiveram reforço de caixa essa semana com mais um repasse feito pelo governo estadual de recursos provenientes da arrecadação de impostos. Ao todo, o Estado do Rio de Janeiro transferiu o valor de R$ 164 milhões para os 92 municípios.

O depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se ao montante arrecadado no período de 22 a 26 de fevereiro. Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação de IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais.



O governo informou que, desde o início deste ano, ao adicionar as cotas-parte e os repasses relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios receberam um total acumulado de R$2,89 bilhões".

QUANTIA VARIA



Os valores semanais transferidos aos municípios fluminenses variam em função dos prazos fixados na legislação vigente. Dependendo do mês, pode haver até cinco datas de repasses.

A Fazenda ressaltou que as variações destes depósitos oscilam conforme o calendário mensal, os prazos de recolhimento tributário e o volume dos recursos arrecadados. A agenda de recolhimento tributário pelos contribuintes está concentrada no dia 10 de cada mês.