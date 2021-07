Veículo derrubou o poste que fica na divisória de concreto entre as pistas da Via Expressa - Reprodução Internet

Veículo derrubou o poste que fica na divisória de concreto entre as pistas da Via Expressa Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 03/07/2021 12:56

Um carro de passeio, com três ocupantes, colidiu em um poste de iluminação na barreira de concreto que divide as pistas da Via Expressa, em Olaria, na madrugada deste sábado (3/07). O Corpo de Bombeiros de Nova Friburgo foi acionado para o acidente por volta das 3h, e socorreu as vítimas, dois homens e uma mulher, com idades entre 21 e 24 anos.

As três vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal Raul Sertã. Apesar do impacto, os ocupantes do veículo sofreram apenas ferimentos leves.

Com a colisão, o poste caiu, interditando a via, na altura da Igreja Comunidade Cristã. A concessionária de energia foi acionada para desligamento da rede elétrica e remoção do poste danificado.